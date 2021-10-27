Yol kontrol noktasında durdurulan araçtan esrar çıktı - Son Dakika

Antalya'da yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçtaki şahsın üzerinde esrar maddeleri ele geçirildi. Şahıs, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesi Isparta - Antalya Karayolu Müşterek Topallı yol kontrol noktasında 26 Ekim Salı günü saat 04.05 sıralarında gerçekleştirilen yol kontrolünde durdurulan bir araçta yapılan aramada, araç içerisinde yolcu olarak bulunan E.Y. (31) isimli şahsın üzerinde poşete sarılı vaziyette 7.66 gram esrar maddesi, bir adet sigara şeklinde içim için hazırlanmış içinde esrar maddesi ve tütün olan sigara rulosu ele geçirildi. Şüpheli şahıs, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ANTALYA