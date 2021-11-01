Yol ortasında 'sır mezar' mahalleliyi ikiye böldü - Son Dakika

Edirne'de kime ait olduğu bilinmeyen ve yolun ortasında bulunan mezar görenleri şaşırtıyor. Mahalle muhtarı burada mezar bulunmadığını açıklasa da vatandaşlar mezara sahip çıkıp bakımını yapıyor.

Edirne'nin Nişancıpaşa Mahallesinde bulunan Çokalca Camii yıllar önce yıkılarak, bahçesinden yol geçirildi. Etrafta yapılan temizlik çalışmaları sonucu, Arapça yazılı bir mezar taşı bulan mahalleli, camiyi yaptıran kişi adına taşın bulunduğu alana mezarlık yaptırdı. Yıllardır sokak ortasında duran mezarlık, mahalle halkını ikiye böldü. Mahallede yaşayan vatandaşların bir kısmı, bu alanda mezar olduğuna, bir kısmı da mezar olmadığına inanıyor. Mahalle muhtarı İrfan Deniz de burada herhangi bir mezar olmadığını belirtti.

Mezar taşının yıllar önce sokakta yapılan çevre düzenlemesinde ortaya çıktığını belirten Nişantaşı Mahallesi Muhtarı İrfan Deniz, "O dönemde bir vatandaşın mezar taşını okuyup, burada mezar olduğunu söylemesi üzerine mahalle halkı buraya mezar yaptırdı. Burada mezar yok. Ben bu mezarlığı kaldırtacaktım ama arabalar yavaş gitsin diye mezarın kaldırmasını durdurdum" dedi.

Mahalle sakinlerinden Berkay Özdemir ise mezarlık hakkında çeşitli söylentiler olduğunu, hatta mezarlığın yerinin başka bir alanda olduğunu ifade ederek, "Mezarlığın bakımını biz ve komşularımız beraber yapıyoruz" dedi.

Mezarı yol ortasında ilk gördüğünde çok şaşırdığını ifade eden Sercan Yarımkaş da gelen geçenin dua ettiğini ve duyduğuna göre burada bir mezarlığın olmadığını anlattı.

(Mehmet Basmacı - Şener Urfa/İHA)