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Otobüsün çarptığı otomobil takla attı - Son Dakika

Otobüsün çarptığı otomobil takla attı

01.11.2021 18:17

Karabük'te yolcu otobüsünün çarptığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Karabük'te yolcu otobüsünün çarptığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazadan sürücü burnu bile kanamadan kurtulurken, bir yolcu ile otobüs şoförü arasında hızlı gitme tartışması yaşandı.

Kaza, Karabük- Safranbolu karayolu Sanayi Kavşağı ışıklarında meydana geldi. Safranbolu istikametine seyir eden Adil A. idaresindeki 34 BVD 920 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamete giden Tuğba Ö. idaresindeki 34 FU 117 plakalı Ford marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü kazayı burnu kanamadan atlatırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsünün tedavisi ayakta tamamlanırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanırken, otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Otobüste bulunan bir yolcu ile otobüs şoförü arasında ise kısa süreli tartışma yaşandı. Yolcu, otobüs kaptanının hızlı gittiğini ve firmayı aramasına rağmen olumlu bir cevap alamadığını belirtti. Bunun üzerine sürücünün "Kes sesini" demesi üzerine başlayan tartışma diğer vatandaşların araya girmesiyle büyümeden sonlandı. - KARABÜK

Otobüsün çarptığı otomobil takla attı
Otobüsün çarptığı otomobil takla attı
Otobüsün çarptığı otomobil takla attı
Otobüsün çarptığı otomobil takla attı
Otobüsün çarptığı otomobil takla attı
Otobüsün çarptığı otomobil takla attı
Otobüsün çarptığı otomobil takla attı
Otobüsün çarptığı otomobil takla attı

Safranbolu, Otomobil, Karabük, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otobüsün çarptığı otomobil takla attı - Son Dakika


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