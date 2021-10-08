Yolcu midibüsüne arkadan vurdu biri ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika

655 Karayolunda sabah saatlerinde minibüs ile midibüsün karıştığı trafik kazasında 1 ağır 4 kişi yaralandı. Minibüste sıkışan yaralıyı itfaiye, sağlık, polis ve vatandaşlar hep birlikte çıkarttı.

Kaza Düzce Akçakoca D-655 karayolu Çoban mevki'inde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Akçakoca istikametinden Düzce merkez istikametine gitmekte olan sürücüsü henüz belli olmayan 81 ABZ 056 plakalı Volkswagen marka hususi minibüs aynı istikamete gitmekte olan Ali G. idaresindeki 81 BG 541 plakalı Volkswagen marka yolcu midibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile minibüsün içinde bulunan yolcu araç içinde sıkıştı. Sıkışan yaralıyı itfaiye, sağlık, polis ve vatandaşlar hep birlikte bulunduğu yerden çıkarttı. Durumu ağır olan yaşlı adama ekipler kalp masajı yaparak ambulansa taşıdılar. Kazada minibüsün içinde bulunan Veli C. ile Tayfun B. ile midibüsün sürücüsü Ali G. ile yolcu olarak bulunan Büşra Y. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kaza sonrası kazaya karışan araçlar yoldan çekilerek yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE