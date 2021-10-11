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Yolcu seçtikleri belirlenen 4 ticari taksi trafikten men edildi - Son Dakika

Yolcu seçtikleri belirlenen 4 ticari taksi trafikten men edildi

11.10.2021 09:47

Yolcu seçtikleri belirlenen 4 ticari taksi trafikten men edildi İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir AVM önünde yolcu seçtikleri belirlenen 4 ticari taksi 10 gün süreyle trafikten men edilirken, araç şoförlerine bin 339'ar lira idari para cezası uygulandı.

Yolcu seçtikleri belirlenen 4 ticari taksi trafikten men edildi

İSTANBUL - İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir AVM önünde yolcu seçtikleri belirlenen 4 ticari taksi 10 gün süreyle trafikten men edilirken, araç şoförlerine bin 339'ar lira idari para cezası uygulandı.

Sarıyer'de bir AVM önündeki ticari taksilerin yolcu seçtiğine dair paylaşılan görüntülerin ardından ekipler harekete geçti. Sivil trafik ekipleri AVM önündeki ticari taksilerin faaliyetlerini gözlemledi. Taksi şoförlerinin araç dışında bekleyerek gelen vatandaşlara gidecekleri yeri sordukları, yolcu seçtikleri ve araca kabul etmedikleri tespit edildi. Yapılan sivil denetimde 34 TDR 84, 34 TBT 43, 34 THD 11 ve 34 TFC 49 plakalı ticari taksi şoförlerinin yolcu seçmeleri üzerine tutanak tutularak, çalışma ruhsatları askıya alınırken, araç şoförlerine bin 339'ar lira idari para cezası uygulandı. Yolcu seçtiği tespit edilen 4 ticari taksi 10 gün süre ile trafikten men edilirken, araç şoförlerinin Ticari Araç Kullanma Belgesi de 20 gün süre ile iptal edildi.

Yolcu seçtikleri belirlenen 4 ticari taksi trafikten men edildi
Yolcu seçtikleri belirlenen 4 ticari taksi trafikten men edildi
Yolcu seçtikleri belirlenen 4 ticari taksi trafikten men edildi

Para Cezası, Sarıyer, Tragger, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu seçtikleri belirlenen 4 ticari taksi trafikten men edildi - Son Dakika


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