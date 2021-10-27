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Yolcu360 kalıcı uzaktan çalışmaya geçti - Son Dakika

Yolcu360 kalıcı uzaktan çalışmaya geçti

27.10.2021 12:41
Yolcu360 kalıcı uzaktan çalışmaya geçti

Yolcu360, globalleşme yolculuğunu sürdürürken tüm çalışanlarının da kalıcı uzaktan çalışma sistemine geçmesi kararını uygulamaya koydu.

Yolcu360, globalleşme yolculuğunu sürdürürken tüm çalışanlarının da kalıcı uzaktan çalışma sistemine geçmesi kararını uygulamaya koydu.

Yolcu360 açıklamasına göre, şirket, kalıcı uzaktan çalışmaya geçişle mobilite ve paylaşım üzerine kurulu yepyeni bir çalışma modelinin avantajlarından her aşamada faydalanmayı amaçlıyor. Yeni çalışma modeli ile Yolcu360, ekibinin iş-hayat dengesini kurarak özel hayatlarını zenginleştirmelerini sağlarken, ayrıca keşfe ve yeni deneyimlere de yelken açabilmelerine imkan verecek.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Yolcu360 İnsan Kıymetleri Direktörü (CPO) Ayşe Kirman, Yolcu360 için çalışan mutluluğunun "misafir mutluluğu saplantısı" kadar önem taşıdığını belirterek, "Pandeminin ülkemizde başladığı Mart 2020'den itibaren uzaktan çalışan ekibimizin verimlilik oranları her geçen gün daha da arttı. Esnek ve özerk iş politikalarının özellikle yeni nesil çalışanlar için ne kadar önemli olduğunu kendi içimizde kanıtlamış olduk. Şu an Rize'den San Francisco'ya kadar yaşadıkları şehirden Yolcu360 için çalışan bir ekibimiz var. Hatta en son bir ekip arkadaşımız Polonya'ya gitti. Global bir ekip olma yolunda artık nerede çalıştığımızın bir önemi yok. Hem fiziksel sınırları hem de iş yapış biçimlerindeki sınırları kaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Zorunlu uzaktan çalışma sürecinde ekip iki katı büyüdü"

Zorunlu uzaktan çalışma sürecinde ekibin iki katı oranında büyüdüğünü aktaran Kirman, "Yolcu360 ekibinin verimliliğini artırırken işe alımlarımızda da hız kesmiyoruz. Şu anda kullandığımız iletişim kanalları bizi kurumsal atmosferimizin çatısı altında birleştirecek olanaklara sahip. Devamında, ekibimizin mutluluk indeksinin sürekli olarak ölçülebileceği, anketler ve modüller ile ekibin mevcut durumunun sürekli olarak değerlendirilebileceği ve ekibin birbirine rahatlıkla geri bildirimde bulunacağı dijital bir platform kullanımına başlayacağız." açıklamasında bulundu.

Ayşe Kirman, dileyen herkesin istediği kadar ofiste çalışabileceğini bu konuda hiçbir kısıtlama olmadığını, periyodik çevrim içi buluşmaların dışında 3 ayda bir yapılacak outdoor etkinliklerle ekip bağlantısını destekleyeceklerini bildirdi.

Şirket içinde ayda bir çevrim içi olarak yapılan "The Unicorn Squad Buluşması"nın, şirketin tüm yönleriyle tartışıldığı ve gelişmelerin paylaşıldığı bir etkinlik olarak önem taşıdığını aktaran Kirman, ilgili ekiplerin günlük iletişimlerinin son derece verimli bir biçimde sürdüğünü ifade etti.

"Daha mobil, daha esnek ve daha özgür bir iş hayatına adım attık"

Ekip kararı ile hayata geçirilen kalıcı uzaktan çalışma modelinin, iş ve özel hayat dengesi açısından önem taşıdığını aktaran Kirman, şunları kaydetti:

"Uzaktan çalışmayla artık her anlamda daha mobil, daha esnek ve daha özgür bir iş hayatına adım attık. Bu durum aynı zamanda bir araç sahibi olmanın önemini azaltırken, araç kiralamayı öne çıkardı. Bugün baktığımızda pandemi dönemi ile birlikte araç sahipliği oranının düştüğünü görüyoruz. Bu konunun da yeni nesil arasındaki düşük araç sahipliği oranı ile birleştiğinde paylaşım ekonomisi ve mobiliteyi artırdığını görüyoruz. Bu yöntem aynı zamanda çalışanların hayat kalitesini de artırıyor. Çünkü uzaktan çalışma ile artık işlerimizi dünyanın her yerinden devam ettirebiliyoruz. Sınırlar yok. Çalışanlarımız onlara sağladığımız bu esneklik ile iş-hayat dengelerini daha rahat kurabilecek ve hayat ile ilgili yeni keşifler yapmaya, yeni deneyimler edinmeye ve kendilerini her anlamda zenginleştirmeye vakit ayırabilecek."

Öte yandan, Yolcu360 hakkında daha geniş bilgi ve araç kiralama seçeneklerine "www.yolcu360.com" ve "www.yolcu360.com/blog adresleri"nini yanı sıra Yolcu360 mobil uygulaması ya da "0850 360 5 360" numaralı telefon üzerinden ulaşılabiliyor.

San Francisco, Tragger, Mart, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yolcu360 kalıcı uzaktan çalışmaya geçti - Son Dakika


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