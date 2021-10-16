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YOLCUYKEN ÇALDIĞI TAKSİYLE 3 GÜN TAKSİCİLİK YAPTI, NEFES KESEN KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI - Son Dakika

YOLCUYKEN ÇALDIĞI TAKSİYLE 3 GÜN TAKSİCİLİK YAPTI, NEFES KESEN KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

16.10.2021 14:05

BEYLİKDÜZÜ'nde şoförün tuvalete gitmek üzere inmesini fırsat bilerek, yolcusu olduğu taksiyi çalıp, 3 gün boyunca taksicilik yapan şüpheli, Avcılar'da yakalandı.

BEYLİKDÜZÜ'nde şoförün tuvalete gitmek üzere inmesini fırsat bilerek, yolcusu olduğu taksiyi çalıp, 3 gün boyunca taksicilik yapan şüpheli, Avcılar'da yakalandı. Şüphelinin daha önceden de 46 suçtan poliste kaydı olduğu ve 11 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Beylikdüzü'nde salı günü sabaha karşı 34 THA 05 plakalı taksiyi durdurarak, müşteri gibi binen kişi, şoför Şah Murat Atabey'e Çatalca yolundaki babasının bulunduğunu öne sürdüğü TIR parkına gitmek istediğini söyledi. TIR parkı yakınlarına gelindiğinde yolcu olan kişi, şoförden aracı durdurmasını istedi. Beklerken şoför Atabey de, tuvalet ihtiyacını gidermek için araçtan indi. Takside bekleyen

Adülsamet Karataş, üzerinde kontak anahtarı bulunan taksiyi çalıştırarak hızla uzaklaştı. Şah Murat Atabey, taksinin çalınması üzerine hemen polisi ararken, aynı zamanda meslektaşlarının oluşturduğu sosyal iletişim grubu ile aracın plaka ve fotoğrafını paylaşıp yardım istedi. Araç iki gün bulunamadı. Dün saat 11.30 sıralarında Avcılar'daki bir taksi şoförü, çalınan taksiyi Avcılar Ambarlı Meydanı'nda gördüğü yönünde Murat Atabey'e bilgi verdi.

ŞÜPHELİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Bilgi verilmesi üzerine de bölgeye Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri sevk edildi. Meydanda park halinde bulunan takside oturan şüpheli, araçla hızla kaçmak istedi. Polisler, 'Dur' ihtarına uyulmaması üzerine taksinin lastiklerine ateş açtı. Patlak lastiklerle döner kavşak etrafında 4 kez tur atan Adülsamet Karataş, hızı düşen aracın kapısını açarak, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Çalışır halde bıraktığı taksi, meydandaki bir manavın hemen yanındaki ağaca çarparak dururken, şüpheli Adülsamet Karataş kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Araç çekici ile bölgeden alınırken, taksi şoförüne aracının bulunduğu bilgisi verildi. Yapılan arşiv taramasında Adülsamet Karataş'ın, uyuşturucu madde ticareti, ev ve otomobilden hırsızlık, kasten ve taksirli yaralama gibi 46 ayrı suçtan poliste kaydı bulunduğu, 11 ayrı olay ile ilgili de arandığı anlaşıldı. Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

"ARABADA UYUŞTURUCU DA VARDI"

Polis takibini gören manavda çalışan Ahmet Kulüp, çalınan otomobilde polisin uyuşturucu da bulduğunu belirterek, "Kaçmaya çalışırken dükkanın tam yanındaki ağaca çarptı. Çalışır vaziyette arabayı bırakıp kaçtı. Hemen yakınları yola kaçtı. Polisler sağ olsun yakaladılar. Böyle adamları salmasınlar. Bunlar suç makinesi" dedi.

ÇALIŞTIRDIĞI ÇALINTI TAKSİYE 'VUR BENİ' YAZMIŞ

Olay yeri inceleme ekipleri araçta uzun süren inceleme yaparken, uyuşturucu bulunup-bulunmadığına dair bilgi vermedi. Ateş edildiği için lastikleri patlayan taksiyi çalan şüphelinin aracın sol çamurluğunun üzerinde satın aldığı stickerlerlerle 'Vur beni' yazdığı görüldü.

"TAKSİYE ALDIĞI MÜŞTERİLERİ DOLANDIRIP, UYUŞTURUCU SATMIŞ"

Çalınan taksisine 3'üncü gününde kavuşan şoför Şah Murat Atabey, 2021 model aracı yeni aldıklarını belirterek, "Onu Beylikdüzü'nde müşteri diye almıştım. Çatalca yolundaki TIR garajında bulunduğunu belirttiği babası ile görüşecekmiş. Durmamı istedi. Ben de durdum, tuvalet ihtiyacımı gidermek için inmiştim. Saat 05.00-06.00 gibiydi. 5 metre uzaklaştım ki arabayı çalıştırıp kaçtı. Aracı polis budu. Biraz hasar var, olsun. Çaldığı arabamızla taksicilik yapıyor hem de bu araçla uyuşturucu satıyormuş. Aracına aldığı insanları dolandırıyormuş. 40'tan fazla suçtan kaydı varmış. Allah belasını versin" dedi. Çalınan taksinin bulunması ve şüphelinin yakalanmasından son derece mutlu olduğunu ifade eden Atabey, "Gitmiş aracın üstüne 'Vur beni' diye stiker yapıştırmış. Polis de oradan vurmuş keşke vursaydı, millet bundan kurtulurdu" diye konuştu.

YOLCUYKEN ÇALDIĞI TAKSİYLE 3 GÜN TAKSİCİLİK YAPTI, NEFES KESEN KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI
YOLCUYKEN ÇALDIĞI TAKSİYLE 3 GÜN TAKSİCİLİK YAPTI, NEFES KESEN KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI
YOLCUYKEN ÇALDIĞI TAKSİYLE 3 GÜN TAKSİCİLİK YAPTI, NEFES KESEN KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI
YOLCUYKEN ÇALDIĞI TAKSİYLE 3 GÜN TAKSİCİLİK YAPTI, NEFES KESEN KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Beylikdüzü, Karataş, Tragger, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YOLCUYKEN ÇALDIĞI TAKSİYLE 3 GÜN TAKSİCİLİK YAPTI, NEFES KESEN KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: YOLCUYKEN ÇALDIĞI TAKSİYLE 3 GÜN TAKSİCİLİK YAPTI, NEFES KESEN KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI - Son Dakika
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