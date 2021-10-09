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Başkentte trafik kazası: yoldan çıkan kamyonet devrildi - Son Dakika

Başkentte trafik kazası: yoldan çıkan kamyonet devrildi

09.10.2021 16:09

Başkentte trafik kazası: yoldan çıkan kamyonet devrildi Ankara'da karşı istikamette seyir eden otomobilin ile kamyonetin birbirini sıkıştırması sonucu kamyonet sürücüsü aracının hakimiyetini kaybetti.

Başkentte trafik kazası: yoldan çıkan kamyonet devrildi

ANKARA - Ankara'da karşı istikamette seyir eden otomobilin ile kamyonetin birbirini sıkıştırması sonucu kamyonet sürücüsü aracının hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkarak devrilen kamyonetin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; karşı istikamette seyreden bir otomobil sürücüsü yanından geçen 06 EE 8270 plakalı kamyoneti dar yolda sıkıştırmaya başlayınca sürücüsünün kontrolünü kaybetti kamyonet yoldan çıkarak kenardaki otluk alana devrildi. Şans eseri kazada yaralanma veya can kaybı meydana gelmedi.

Başkentte trafik kazası: yoldan çıkan kamyonet devrildi
Başkentte trafik kazası: yoldan çıkan kamyonet devrildi
Başkentte trafik kazası: yoldan çıkan kamyonet devrildi
Başkentte trafik kazası: yoldan çıkan kamyonet devrildi
Başkentte trafik kazası: yoldan çıkan kamyonet devrildi
Başkentte trafik kazası: yoldan çıkan kamyonet devrildi
Başkentte trafik kazası: yoldan çıkan kamyonet devrildi

Kamyonet, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte trafik kazası: yoldan çıkan kamyonet devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkentte trafik kazası: yoldan çıkan kamyonet devrildi - Son Dakika
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