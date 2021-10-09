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Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu - Son Dakika

Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu

09.10.2021 08:09

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yoldan çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu yaşanan trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yoldan çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu yaşanan trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Muratlı-Müsellim karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, H.B. idaresindeki 59 FJ 133 plakalı otomobil, henüz öğrenilemeyen bir sebeple yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Araçta yolcu olarak bulunan bir kişi otomobilin içerisinde sıkıştı. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptı.

Araçtan çıkarılan yaralı ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kaza mahalline gelen güvenlik güçleri ise olaya ilişkin inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu
Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu
Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu
Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu

Otomobil, Tekirdağ, Muratlı, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu - Son Dakika


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