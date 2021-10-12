'YOLDAN ÇIKAN OYUN' PRÖMİYER YAPTI - Son Dakika

ALANYA Belediye Tiyatrosu'nun (ABT) ilk kez izleyiciyle buluşan 'Yoldan Çıkan Oyun' yoğun alkış aldı.

Pandemi nedeniyle salon gösterilerine bir süre ara vermek zorunda kalan ABT oyuncuları, 2021- 2022 sezonunun ilk oyununda sanatseverlerle tekrar buluşmanın heyecanını yaşadı. İlk kez izleyiciyle buluşan 'Yoldan Çıkan Oyun' yoğun ilgi gördü. ABT Sanat Yönetmeni Fırat Onur Deniz oyunla ilgili yaptıkları değerlendirmede, Alışılmışın dışında bir sürü aksiliğin birbirini takip ettiği ve bir birini tetiklediği bir baş yapıt. Başından sonuna kadar her anına yeni bir kahkaha, yeni bir tebessüm ve şaşkınlığın sığdırılacağı oyun, gülmeye ve güldürmeye ihtiyacı olanlar sanatseverlerin kaçırmak istemeyeceği bir eser dedi.

Oyunu izleyen Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş, gösterinin sonunda oyuncuları tebrik eti. Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Ferdi Dalkılıç'ın yönetmenliğini yaptığı oyunun müziği Selçuk Yılmaz, kostüm tasarımı Berfin İlhan, ışık tasarımı Halit Akgül'e ait. Oyunda, Nejat Koper, Mustafa Erman Doğan, Vedat Akbulut, Fırat Onur Deniz, Nilay Kara, Birke Muratal Doğan, Burak kaya, Esra Tığlı Kutertan rol aldı. Ekim ayı boyunca her cuma, cumartesi seyirci ile buluşacak olan oyun, 8 yaş ve üzeri seyirci kitlesine hitap ediyor. Oyun, yaklaşık 2 saat ve 2 perdeden oluşuyor.