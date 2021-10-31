Üye Girişi
Yolu asfaltlanan köylülerden mehterli açılış - Son Dakika

Yolu asfaltlanan köylülerden mehterli açılış

31.10.2021 13:37

Yolu asfaltlanan köylülerden mehterli açılış Asfaltla buluşan köylüler protokol üyelerini mehter takımıyla karşıladı Karabük'ün Eflani ve Safranbolu ilçelerine bağlı 10 köyün grup yolları sıcak asfalt ile kaplanınca köylüler sevinçlerini mehter takımı ile kutladı.

Yolu asfaltlanan köylülerden mehterli açılış

Asfaltla buluşan köylüler protokol üyelerini mehter takımıyla karşıladı

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ve Safranbolu ilçelerine bağlı 10 köyün grup yolları sıcak asfalt ile kaplanınca köylüler sevinçlerini mehter takımı ile kutladı.

Ova köyleri olarak adlandırılan Akkışla, Ovaşeyhler, Hacışaban, Ağaçkese, Karataş, Ovaçalış, Kutluören, Bağlıca ve Bakırcılar Köylerini Eflani'ye bağlayan grup yolunda sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanmasını köylüler protokol üyeleri ile birlikte mehter ile kutladı.

İstanbul Uluyayla Akkışla Dernek Başkanı Durmuş Eren ile Ova Köyleri Kooperatifi Başkanı Sadık Yalçın'ın öncülüğünde Ova Köyleri Muhtarlıkları ile Dernekleri tarafından sıcak asfalta kavuşmanın mutluluğunu düzenledikleri törenle kutladı.

Eflani Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2021 yılı KÖYDES Projesi Kapsamında İl Özel İdaresinin kendi araç parkı ve personeli tarafından yapımı tamamlanan 6,2 km sıcak asfalt çalışmalarının ardından Ovaçalış Köyü Arnavut Mahallesinde düzenlenen törene katılan; Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Eflani Kaymakamı Ahmet Tan, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Eflani Belediye Başkanı ibrahim Ertuğrul, İl Genel Meclis üyeleri ve AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz köy girişinde çiçekler ve mehteran takımı tarafından karşılandı.

Düzenlenen törende konuşan İstanbul Uluyayla Akkışla Dernek Başkanı Durmuş Eren, emeği geçen herkese teşekkür ederek, köylülerin yaşadığı mutluluğu anlattı.

"Mecnunun Leyla'sına kavuşması gibi"

Vali Fuat Gürel, ise, "İstanbul Uluyayla Akkışla Dernek Başkanı Durmuş Eren, Ovaköyleri Koop. Başkanı Sadık Yalçın ziyaretime geldiler ve beni programa davet ettiler. Dernek Başkanlarımız "Mecnunun Leyla'ya kavuşması gibi bir sevda ile bu yola kavuştuk, yıllardır bekliyorduk" dediklerini anımsatarak, " Milletvekillerimizle ve arkadaşlarımızla yanınızdayız. Bu yolları yapmak bizim görevimiz, ekstra bir teşekküre gerek yok. Milletimizin hizmetkarı olmak için buradayız. Devletimizin sizlerden topladığı vergileri ve kıt kanaat kaynakları en küçük kaynağı da sizlere hizmet için kullanıyoruz. 2018 yılından itibaren Cumhurbaşkanımızın talimatları ile sıcak asfalt gerçekleştiriyoruz, her sene 100 km sıcak asfalt hedefimiz var ve her sene inşallah bu hedefimizi gerçekleştireceğiz. 2019 yılında asfalt plenti aldık, şükürler olsun ki kendi asfaltımızı kendimiz yapıyoruz. Maliyetimizi düşürerek daha fazla asfalt yapabilmek için bu yöntemi kullanıyoruz, dışarıda 1 km asfalt 800 bin civarında, biz bu rakamdan yüzde altmış tasarruf ediyoruz, bu sayede sizlere daha fazla asfalt yapabilme gayretindeyiz. Bölgemiz dağınık bir bölge, 277 köyümüz, 870 yerleşim birimimiz ve 3 bin km yol ağımız var. Yaklaşık 400 km'sini sıcak asfalt kapladık, daha önceden 800 km'lik sathi kaplama yolumuz vardı toplanta Bin 200 km asfalt yolumuz var. İnşallah kısa süre içerisinde grup yollarımızı sıcak asfalta kavuşturmak istiyoruz. Grup yollarımızın sıcak asfalt çalışmalarını tamamladıktan sonra köylerimizin mahallelerini adım adım sıcak asfalta kavuşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile protokol üyelerine vermiş oldukları desteklerden dolayı plaket takdimi gerçekleştirildi.

Yolu asfaltlanan köylülerden mehterli açılış
Yolu asfaltlanan köylülerden mehterli açılış
Yolu asfaltlanan köylülerden mehterli açılış
Yolu asfaltlanan köylülerden mehterli açılış

Safranbolu, İstanbul, Karabük, Eflani, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yolu asfaltlanan köylülerden mehterli açılış - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Volkan Demirel'in eşi Zeynep, kıyafetine gelen eleştirilere verdiği cevapla gündem oldu 13:28 Volkan Demirel'in eşi Zeynep, kıyafetine gelen eleştirilere verdiği cevapla gündem oldu ABD Başkanı Biden, 13:09 ABD Başkanı Biden, "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusunu cevapladı: İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz Beşiktaş'ın iptal edilen golüne Deniz Çoban'dan yorum: VAR karışamaz 13:05 Beşiktaş'ın iptal edilen golüne Deniz Çoban'dan yorum: VAR karışamaz
Emekli emniyet amirinin şüpheli ölümü! Çocukları evinde cansız bedenini buldu 12:34 Emekli emniyet amirinin şüpheli ölümü! Çocukları evinde cansız bedenini buldu Migros, BİM ve Şok'tan sonra para cezalarına yönelik bir tepki de CarrefourSA'dan: Kararın iptali için yargıya başvuracağız 12:03 Migros, BİM ve Şok'tan sonra para cezalarına yönelik bir tepki de CarrefourSA'dan: Kararın iptali için yargıya başvuracağız Dünyaca ünlü yazar Yuval Harari'den yapay zekayla ilgili tedirgin eden sözler: Yakında insan beyni hack'lenebilecek 11:24 Dünyaca ünlü yazar Yuval Harari'den yapay zekayla ilgili tedirgin eden sözler: Yakında insan beyni hack'lenebilecek
Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti 10:41 Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a açık açık söyledi: Parasını verip kulüpten gönderin 10:28 Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a açık açık söyledi: Parasını verip kulüpten gönderin

Son Dakika Haberleri
13:29 Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi
13:28 Volkan Demirel'in eşi Zeynep, kıyafetine gelen eleştirilere verdiği cevapla gündem oldu
13:12 Tarkan, İstanbul'da aşka geldi! Eşine olan sevgisini böyle dile getirdi
13:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı
13:09 ABD Başkanı Biden, "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusunu cevapladı: İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz
13:07 Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı
13:05 Beşiktaş'ın iptal edilen golüne Deniz Çoban'dan yorum: VAR karışamaz
13:03 3036 yılıyla ilgili korkunç sözler! "Bunlar iyi günlerimiz" diyerek yaşanacakları anlattı
12:30 Son dakika hava durumu! Yurt geneli hava tahmin raporları
12:04 Fenerbahçe taraftarı çok tepkili! Ali Koç için dağıttığı lokumların parasını geri istedi
Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi         
13:29
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı         
13:10
Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı         
13:07
3036 yılıyla ilgili korkunç sözler! 3036 yılıyla ilgili korkunç sözler! "Bunlar iyi günlerimiz" diyerek yaşanacakları anlattı         
13:04
Fenerbahçe taraftarı çok tepkili! Ali Koç için dağıttığı lokumların parasını geri istedi Fenerbahçe taraftarı çok tepkili! Ali Koç için dağıttığı lokumların parasını geri istedi         
12:04
Hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör savunma yaptı: 29 yıllık hekimim Hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör savunma yaptı: 29 yıllık hekimim         
11:29
Ayçiçek yağındaki fiyat artışları için yeni çözüm! Yapılan üretim bir önceki yıla göre yüzde 16 artacak Ayçiçek yağındaki fiyat artışları için yeni çözüm! Yapılan üretim bir önceki yıla göre yüzde 16 artacak         
10:46
Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor         
10:31
Fenerbahçeliler kahrolacak! Altay Bayındır'dan gelen haber çok üzdü Fenerbahçeliler kahrolacak! Altay Bayındır'dan gelen haber çok üzdü         
10:25
Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan Yandaş krizi! Konya maçından sonra adeta kıyamet koptu Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan Yandaş krizi! Konya maçından sonra adeta kıyamet koptu         
10:20
G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi         
17:47
Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar         
17:27
Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı         
15:12
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2021 13:43:11. #1.12#
SON DAKİKA: Yolu asfaltlanan köylülerden mehterli açılış - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement