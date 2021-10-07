Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu - Son Dakika

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari aracın çarptığı 45 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi kuzey yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu kuzey yan yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sinem Sıcakter'e, A.B. yönetimindeki 41 AGT 872 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sinem Sıcakter'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sinem Sıcakter'ın cansız bedeni, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Sürücü A.B. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.