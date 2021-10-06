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Yolun karşısına geçmek isterken otomobil böyle çarptı - Son Dakika

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil böyle çarptı

06.10.2021 23:18

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil böyle çarptı Bursa'da bir kişi yolun karşısına geçmek isterken yoldan geçen otomobili fark etmedi.

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil böyle çarptı

BURSA - Bursa'da bir kişi yolun karşısına geçmek isterken yoldan geçen otomobili fark etmedi. Otomobilin çarptığı şahıs havalanıp yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Osmangazi'ye bağlı Küçükbalıklı Mahallesinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişi arkadaşıyla birlikte sol tarafına bakmadan karşıdan karşıya geçmek istedi. O sırada sol şeritten gelen otomobili görmeyen şahıs, aracın çarpmasıyla birlikte önce havalandı, sonra yere çakıldı. İlk müdahaleyi yanındaki arkadaşı ve araç sürücü yaparken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil böyle çarptı
Yolun karşısına geçmek isterken otomobil böyle çarptı
Yolun karşısına geçmek isterken otomobil böyle çarptı
Yolun karşısına geçmek isterken otomobil böyle çarptı

Otomobil, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmek isterken otomobil böyle çarptı - Son Dakika


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