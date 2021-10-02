Üye Girişi
Son dakika gündem: Yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarpmasıyla öldü - Son Dakika

Son dakika gündem: Yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarpmasıyla öldü

02.10.2021 17:47

Gelen son dakika haberine göre KONYA'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı İbrahim Aydın (63), hayatını kaybetti.

KONYA'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı İbrahim Aydın (63), hayatını kaybetti. Sürücü Mustafa A., gözaltına alındı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa A.'nın (35) kullandığı 42 AHE 011 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Aydın'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberle bölgeye gelen Aydın'ın eşi Halime Aydın ve yakınları ise sinir krizi geçirdi. Aydın'ın cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Sürücü Mustafa A. da gözaltına alındı.


Son dakika gündem: Yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarpmasıyla öldü
Son dakika gündem: Yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarpmasıyla öldü
Son dakika gündem: Yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarpmasıyla öldü
Son dakika gündem: Yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarpmasıyla öldü
Son dakika gündem: Yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarpmasıyla öldü
Son dakika gündem: Yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarpmasıyla öldü
Son dakika gündem: Yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarpmasıyla öldü
Son dakika gündem: Yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarpmasıyla öldü

İbrahim Aydın, Otomobil, Konya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarpmasıyla öldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

2 yıl önce 17:42 2 yıl önce "Gezmeye gidiyorum" diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni bulundu Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas, gözü dönmüş holiganla burun buruna geldi 17:25 Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas, gözü dönmüş holiganla burun buruna geldi Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti 16:58 Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti
Son Dakika: Bingöl'de terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu 16:56 Son Dakika: Bingöl'de terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu Zorla mama aldıran dilenci kedi! Topal taklidi ve bayılma numarası da yapıyor 16:16 Zorla mama aldıran dilenci kedi! Topal taklidi ve bayılma numarası da yapıyor Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesi Şengül Önal, yaşamını yitirdi 15:41 Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesi Şengül Önal, yaşamını yitirdi
Eski ABD Başkanı Trump'ın ekibinden Stephanie Grisham: Trump, bana erkek arkadaşımın cinsel organının boyunu sordu 15:39 Eski ABD Başkanı Trump'ın ekibinden Stephanie Grisham: Trump, bana erkek arkadaşımın cinsel organının boyunu sordu Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu 14:38 Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu

Son Dakika Haberleri
17:43 Kılıçdaroğlu'ndan elektrik şirketlerini zam konusunda uyarısı: Bedelini ödersiniz
17:27 Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi
17:25 Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas, gözü dönmüş holiganla burun buruna geldi
17:24 Eşini kazada kaybeden kadın siniri krizi geçirdi
17:10 Dimitrios Pelkas, geçen sezonu mumla aratıyor
16:56 Son Dakika: Bingöl'de terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu
16:55 Karısının cinsel içerikli videosunu canlı yayında izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum
16:35 Bakasetas coşkusu devam ediyor! Öyle bir falso verdi ki, gol olacağını kimse tahmin edemedi
16:31 Leonardo Dicaprio'nun başrolde yer aldığı Zindan Adası filminin gizemleri çözülüyor! Seyircinin filmdeki ateş ve suyu takip etmesi yeterli
16:22 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 2 Ekim 2021
Kılıçdaroğlu'ndan elektrik şirketlerini zam konusunda uyarısı: Bedelini ödersiniz Kılıçdaroğlu'ndan elektrik şirketlerini zam konusunda uyarısı: Bedelini ödersiniz         
17:44
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Eşini kazada kaybeden kadın siniri krizi geçirdi Eşini kazada kaybeden kadın siniri krizi geçirdi         
17:24
Karısının cinsel içerikli videosunu canlı yayında izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum Karısının cinsel içerikli videosunu canlı yayında izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum         
16:56
Bakasetas coşkusu devam ediyor! Öyle bir falso verdi ki, gol olacağını kimse tahmin edemedi Bakasetas coşkusu devam ediyor! Öyle bir falso verdi ki, gol olacağını kimse tahmin edemedi         
16:35
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi         
15:57
Galatasaray Stadı'nın ismi değişiyor! 100 milyon dolarlık yeni stat ismi yolda Galatasaray Stadı'nın ismi değişiyor! 100 milyon dolarlık yeni stat ismi yolda         
15:39
Önceki sene 15 kilo veren Büşra Pekin, Dilber Ay'ı canlandıracağı film için 9 kilo birden aldı Önceki sene 15 kilo veren Büşra Pekin, Dilber Ay'ı canlandıracağı film için 9 kilo birden aldı         
15:00
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda         
13:46
Oyuncu Tamer Karadağlı'dan şaşırtan takıntı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkartabiliyor Oyuncu Tamer Karadağlı'dan şaşırtan takıntı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkartabiliyor         
13:44
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor         
12:27
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 17:53:13. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarpmasıyla öldü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement