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YÖREX'E 6.5 SAATTE 42 BİN ZİYARETÇİ - Son Dakika

YÖREX'E 6.5 SAATTE 42 BİN ZİYARETÇİ

21.10.2021 13:39

ANTALYA Ticaret Borsası'nın (ATB), bu yıl 11'incisi kez kapılarını açan ve Türkiye'nin dört bir köşesinden binlerce yöresel ve coğrafi işaretli ürünün buluştuğu Yöresel Ürünler Fuarı'nı (YÖREX), ilk gün 6.5 saatte 42 bin 388 kişi ziyaret etti.

ANTALYA Ticaret Borsası'nın (ATB), bu yıl 11'incisi kez kapılarını açan ve Türkiye'nin dört bir köşesinden binlerce yöresel ve coğrafi işaretli ürünün buluştuğu Yöresel Ürünler Fuarı'nı (YÖREX), ilk gün 6.5 saatte 42 bin 388 kişi ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) destekleriyle ATB'nin düzenlediği YÖREX, bu yıl 11'inci kez kapılarını açtı. 'Sizin Oraların Nesi Meşhur?', 'Bir Adımda Anadolu' sloganlarıyla düzenlenen YÖREX, ilk gününde öğle saatlerinde ziyaretçi kabulüne başlamasına rağmen ziyaretçi rekoru kırdı.

12 BİN YILLIK BİRİKİM

Anadolu'nun 12 bin yıllık kültür ve medeniyet zenginliğini bir araya getiren YÖREX'e, bu yıl 76 il ve KKTC'den 113 oda ve borsa, 16 kalkınma ajansı, 83'ü kadın olmak üzere 150 kooperatif ve 650'nin üzerinde firma katıldı. Fuar alanında, Türkiye genelinden 10 bine yakın çeşitte Anadolu'nun yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri sergileniyor.

ANADOLU'NUN BÜTÜN YÖRELERİ FUARDA

Antalya'nın serpme böreğinden bergamot ve turunç reçellerine, Kayseri'nin pastırmasından Aydın'ın incirine, Afyonkarahisar'ın sucuğundan Isparta'nın gül ürünlerine, Kars'ın gravyer peynirinden Manisa-Alaşehir'in üzümüne, Adana-Kozan balı ve bal şerbetinden Gaziantep'in Antep fıstığına, Uşak'ın tarihi halısından Ege ve Marmara illerinin zeytinyağı ve ürünlerine kadar binlerce yöresel ürün bulunuyor.

ZİNCİR MARKETLER VE E-TİCARET İMKANI

Birkaç saatte Anadolu turu yapılabilen fuarda, kooperatifler ve üreticiler, fuarın katılımcısı 9 zincir market, çok sayıdaki e-ticaret sitesi, oteller ve diğer yöresel ürün pazarında faaliyet gösteren firmaların temsilcileriyle ikili iş görüşmelerine de başladı. Fuar boyunca, B2B olarak da adlandırılan 1000'e yakın ikili iş görüşmesi hedefleniyor. Fuarın ikinci gününde ise Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) ile birlikte 'Coğrafi İşaretler YÖREX Buluşması' isimli seminer de yapıldı.

6.5 SAATTE 42 BİN 388 ZİYARETÇİ

Bu yıl 11'incisi düzenlenen YÖREX ile yine ülkemizin dört bir yanından yöresel ve coğrafi işaretli yöresel ürünün burada olduğunu belirten ATB Başkanı Ali Çandır, 'Yerelde küçük üreticiler ve çiftçilerimizin ürettiği geleneksel, yerel ürünler de fuarda yer alıyor. Şu anda coğrafi işaretli ürünlerimizin mevsimsel olarak uygun olan hemen hepsi burada, binlerce ürün var. Dün açılışımızı yaptık ve saat 14.00'te halka açıldı. Saat 20.30'a kadar 42 bin 388 kişi ziyaret etti" dedi.

TÜRKİYE'NİN ÜRETİM DNA'SI

Fuar alanında ziyaretçilerin, Türkiye'nin her tarafının müthiş zenginliğini görebildiklerini anlatan Ali Çandır, 'Aslında YÖREX'i Türkiye'nin üretim DNA'sı olarak özetleyebiliriz. Türkiye insanlarının sempatikliğini görebileceğimiz, bir adımda bir şehirde, bir sonraki adımda başka bir şehirde olabileceğimiz müthiş, rengarenk bir Türkiye haritası burada ziyaretçilerimizi bekliyor" diye konuştu.

90'I AŞKIN KADIN KOOPERATİFİ YÖREX'TE

YÖREX projesi sonrasında birçok kadın kooperatifinin yöresel ürünler etrafında birleşmesinin çok sevindirici olduğuna dikkat çeken Çandır, '150'yi aşkın kooperatifimiz var ve bunun 90'dan fazlası kadınlarımızın oluşturduğu yöresel ve coğrafi işaretli ürünler üreten kadın kooperatiflerimiz. Bu da bizi çok sevindiriyor. Çünkü biliyoruz ki kırsalda üretim, yerinde istihdam olursa, oraların tanıtımı ve ekonomisi gelişirse bizim göç problemimize çözüm olacak" dedi.

20 MİLYAR EURO'LUK İHRACAT OLASI

Pandemiyle ortaya çıkan, kendi kendine yeterlilik konusuna da değinen Çandır, 'Özellikle tarım ve gıda ürünlerinin kendimiz için üretilmesini sağlayacağız. Bu potansiyeli biz kendimiz yeteri kadar değerlendirdiğimizde umuyorum ki bu gelişmeler dünyadaki 200 milyar dolarlık coğrafi işaretler piyasasında müthiş bir pay elde etmemizi sağlayacak. Doğru işleri zamanında yapar, doğru odaklanmayı sağlarsak 20 milyar Euro'luk coğrafi işaretli ürün ihraç etmemiz olası" diye konuştu.

YÖREX'E 6.5 SAATTE 42 BİN ZİYARETÇİ
YÖREX'E 6.5 SAATTE 42 BİN ZİYARETÇİ
YÖREX'E 6.5 SAATTE 42 BİN ZİYARETÇİ
YÖREX'E 6.5 SAATTE 42 BİN ZİYARETÇİ

Alaşehir, Antalya, Türkiye, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÖREX'E 6.5 SAATTE 42 BİN ZİYARETÇİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: YÖREX'E 6.5 SAATTE 42 BİN ZİYARETÇİ - Son Dakika
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