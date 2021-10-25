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Yozgat Belediyesinden çocuklar için masal gibi sokak - Son Dakika

Yozgat Belediyesinden çocuklar için masal gibi sokak

25.10.2021 15:34

Yozgat Belediyesinden çocuklar için masal gibi sokakYOZGAT Yozgat Belediyesi, çocukların daha güvenli bir ortamda vakit geçirmeleri, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını öğrenmeleri ve eğlenmeleri amacıyla çocuklara özel bir sokak inşa ediyor.

Yozgat Belediyesinden çocuklar için masal gibi sokak

YOZGAT Yozgat Belediyesi, çocukların daha güvenli bir ortamda vakit geçirmeleri, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını öğrenmeleri ve eğlenmeleri amacıyla çocuklara özel bir sokak inşa ediyor.

Yozgat Belediyesinin Alman Ajansı-GIZ hibesiyle yürüttüğü 'Quadra-2 Çocuk Sokağı' projesinde sona gelindi. Çocuk ve gençlerin ihtiyaçlarını gözeten ve onları geleceğe hazırlayan çalışmalara önem veren Yozgat Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığının da katkılarıyla Tekke Mahallesi Can Sokak'a 110 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde trafiğe kapalı bir alanda Çocuk Sokağı projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Çocukların düşlerini gerçekleştirebileceği, zihinsel ve gelişimlerine katkı sağlayacak Sokak Çocuğu projesinde satranç, dokuztaş, sek sek, ahşaptan yapılan bir macera parkuru, küçük amfi tiyatro, öğretici boyama parkurları yer alacak.

Yozgat'ta bir ilk olan ve çocuklar için özel tasarlanan Çocuk Sokağı projesinin duvar boyamasında ve oyun alanlarının tasarlanmasında Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri başta olmak üzere 30 kişi gönüllü olarak çalıştı.

Projeyi hibe desteğiyle yaklaşık 300 Bin TL'ye mal eden Yozgat Belediyesi Çocuk Sokağı projesinin açılışını da 29 Ekim Cuma günü düzenleyecekleri festival ile yapacak. Festivalde kukla, resim, drama, müzik, bilim atölyeleri ve baloncuk gösterisi düzenlenecek.

Projeye gönüllü olarak katıldığını söyleyen Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Buse Yıldız, "Yozgat Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü bir projede gönüllü olarak çalışıyorum. Çocuk Sokağı projesinde duvarlara resimler çiziyoruz ve yerlere çocukların oynayabileceği oyun alanları yapıyoruz. Buraya oyun alanları da gelecek ve güzel bir proje olacak. Proje de tamamen gönüllüler çalışıyor, belediyeden, üniversiteden ve bizim okulumuzdan gönüllü arkadaşlarımız çalışıyor. Duvarlara çocukların ilgisini çeken figürler, sayılar çizdik. Onların ilgisini çeksin, buraya gelsin eğlensinler diye desenler çizdik" ifadelerini kullandı.

Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Ömer Savaş ise "Çocuk sokağı projesinde duvarlara resim yapmak için geldik. Çocukların eğlenebileceği oyun alanları çizdik, duvarları süsledik" şeklinde konuştu.

"Gönüllü olarak çalışıyoruz"

Öğrenci Ayfernur Arslan da, "Yozgat Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünün projesinde gönüllü olarak çalışıyoruz. Yerlere çocukların istifadesine sunmak üzere oyun alanları çiziyoruz, duvarlara çocukların dikkatini çekecek resimler yapıyoruz. Ben de güzel sanatlar lisesinde son sınıf öğrencisiyim, arkadaşlarımızla birlikte duvarlara resim çiziyoruz" dedi.

"300 bin TL'ye mal oldu"

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise yaptığı açıklamada "Yozgat Belediyemizin hazırlamış olduğu 'Çocuk Sokağı' projesi QUDRA-2 hibesine Türkiye Belediyeler Birliğinin öncülüğü ile başvurduk ve proje Alman Uluslararası İşbirliği Kurumundan hibe almaya hak kazandı. Sokak yaklaşık 300 bin TL'ye mal oldu. Çocuk Sokağımız, Cumhuriyet İlköğretim Okulu ile Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu arasında bulunan Can Sokak üzerine konumlanmış olup yaklaşık 110 metre uzunluğunda 10 metre genişliğindedir. Çocuk Sokağımız mezun gönüllü üniversite öğrencilerimiz ve Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin boyamalarıyla farklı bir havaya bürünmüştür. Sokakta, satranç, dokuztaş, sek sek, ahşaptan yapılan bir macera parkuru, küçük amfi tiyatro, öğretici boyama parkurları bulunmaktadır. Sokağımız trafiğe kapatıldı ve her daim çocukların etkin zaman geçireceği bir oyun ve sosyalleşme alanı olarak dizayn edildi. Belediyemizin ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın katkılarıyla da 29 Ekim'de hizmete sunulacak ve 29-30-31 Ekim günlerinde sokağımızda çocuk festivali düzenlenecek. Festivalde kukla, resim, drama, müzik, bilim atölyeleri ve baloncuk gösterileri düzenlenecek" dedi.

Yozgat Belediyesinden çocuklar için masal gibi sokak
Yozgat Belediyesinden çocuklar için masal gibi sokak
Yozgat Belediyesinden çocuklar için masal gibi sokak
Yozgat Belediyesinden çocuklar için masal gibi sokak

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yozgat Belediyesinden çocuklar için masal gibi sokak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat Belediyesinden çocuklar için masal gibi sokak - Son Dakika
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