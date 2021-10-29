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Yozgat Belediyesinin "Çocuk Sokağı" açıldı - Son Dakika

Yozgat Belediyesinin "Çocuk Sokağı" açıldı

29.10.2021 15:53
Yozgat Belediyesinin

Yozgat Belediyesi tarafından çocukların sokakta güven içinde oynaması ve birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak için düzenlenen "Çocuk Sokağı" törenle açıldı.

Yozgat Belediyesi tarafından çocukların sokakta güven içinde oynaması ve birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak için düzenlenen "Çocuk Sokağı" törenle açıldı.

Tekke Mahallesi Can Sokak'ta oluşturulan Çocuk Sokağı'nın açılışında konuşan Vali Ziya Polat, Cumhuriyetin 98. yıl dönümünü kutladı.

Polat, çocuklar için yapılan her işe her zaman destekçi olduklarını belirterek, "Her zaman sevdamız eğitimdir. Eğitim yolunda her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Devletimiz Allah'a şükür güçlü, fiziki anlamda hiçbir sıkıntımız yok ancak çocuklarımızı, sosyal, kültürel ve sportif yönden de geliştirmemiz lazım. Eğitim sadece dört duvar arasında olacak bir iş değil, eğitim, ailede başlıyor, sokakta devam ediyor, okullarda da meyvesini veriyor. Böyle bir sokağı düşünüp yapan belediye başkanımız başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Celal Köse de 10 metre genişliğinde 100 metre uzunluğundaki sokağı trafiğe kapatarak çocuklara tahsis ettiklerini söyledi.

Köse, sokakta çocukların güven içerisinde oyun oynayacağını ifade ederek, "Özellikle çocuklarımızın sosyalleşmesi, birlikte oyun kurgulaması için bu sokağı düzenledik. Sokakta bilim standımız, müzik, resim standımız, oyun alanlarımızla çocuklarımızı geleceğe güvenle hazırlayacağız. Sokağımızın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Ziya Polat, çocuklarla satranç oynadı.

Açılışa, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Arif Hamdi Sazak, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve vatandaşlar katıldı.

Yozgat Belediyesinin Çocuk Sokağı açıldı
Yozgat Belediyesinin Çocuk Sokağı açıldı
Yozgat Belediyesinin Çocuk Sokağı açıldı
Yozgat Belediyesinin Çocuk Sokağı açıldı

Yozgat Belediyesi, Tekke Mahallesi, Ziya Polat, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat Belediyesinin 'Çocuk Sokağı' açıldı - Son Dakika


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