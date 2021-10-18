Yozgat Bozok Üniversitesinde yeni akademik yıl başladı - Son Dakika

Yozgat Bozok Üniversitesinde 2021-2022 akademik yılı başladı.

Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, yeni açılan ve 41 öğrenci ile eğitime başlayan, Diş Hekimliği Fakültesi'nde düzenlenen programa katıldı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Polat, öğrencileri Yozgat'ta görmekten mutlu olduğunu söyledi.

Polat, öğrencilerin kenti seveceklerini anlatarak, "Yozgat ikinci eviniz, Yozgat'ta yaşarken Yozgat'ı da yaşayın. Tarihi ve turistik yerlerini de gezin. Sizin bir büyüğünüz, ağabeyiniz olarak kapımız sizlere açık." dedi.

Belediye Başkanı Celal Köse de "Öncelikle şehrimize hoş geldiniz. Tipik bir Anadolu şehri, bir Türkmen şehri Yozgat'ımız. Güvenli, huzurlu, insanları merhametli bir şehir. Bu şehirde sizleri ağırlamaktan mutlu olacağız. Bir sıkıntınız, ihtiyacınız ya da derdiniz olduğunda 7 gün 24 saat kapısını çalacağınız bir belediye olduğunu da unutmayınız." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise geleceğin diş hekimlerinin Yozgat Bozok Üniversitesinde yetişecek olmasından heyecan ve gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle 41 öğrencimiz burada. Bir rektör olarak bizleri tercih eden bütün öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Burası Anadolu'nun tam merkezinde. Burada çok iyi hekimler olarak yetişmenizi istiyoruz. Alt yapımızı 1. sınıf itibari ile tamamen yerine getirdik. 2022 yılı itibari ile 20 ünite ile diş tedavisine başlayacağız. Diş sağlığı merkezimizin yanında diş hekimliği fakültemiz de bölgemize katkı sunmaya başlayacak."