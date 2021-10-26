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Yozgat ormanlarında renk cümbüşü havadan görüntülendi - Son Dakika

Yozgat ormanlarında renk cümbüşü havadan görüntülendi

26.10.2021 13:58
Yozgat ormanlarında renk cümbüşü havadan görüntülendi

Yozgat ormanlarında renk cümbüşü havadan görüntülendiYOZGAT İlkbahar ve yaz mevsimi boyunca dağların üzerini kaplayan yeşil örtü, sonbaharın gelmesiyle yerini sarının tonlarına bıraktı.

Yozgat ormanlarında renk cümbüşü havadan görüntülendi

YOZGAT İlkbahar ve yaz mevsimi boyunca dağların üzerini kaplayan yeşil örtü, sonbaharın gelmesiyle yerini sarının tonlarına bıraktı. Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde ormanlardaki renk cümbüşü havadan görüntülendi.

Yurdun dört bir yanı sonbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Yozgat'ın Karadeniz ve Akdeniz ikliminin yaşandığı ender bölgelerden Aydıncık ilçesi ve ilçede bulunan saklı cennet Kazankaya kanyonunda farklı renklere bürünen ağaçların bir araya gelerek oluşturduğu manzara drone ile görüntülendi. Yozgat'ta sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşü yaşanan ormanlarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Kazankaya kanyonunda eşsiz sonbahar manzarasının tadını çıkartmak için vatandaşlar da kanyona akın etti.

Ağaçların renk cümbüşü oluşturduğunu söyleyen Yasin Gökhan, "Yozgat İç Anadolu Bölgesinde olmasına rağmen Aydıncık ormanları tamamen Karadeniz iklimine benzer özellikler taşıyor. Şu anda da sonbaharın renk cümbüşünü yaşıyoruz. İlkbaharı farklı sonbaharı farklı bir güzel. Ağaçlar da son baharla birlikte sararmaya, yapraklar dökülmeye başladı. Adeta bir renk cümbüşü oluştu, bu güzelliğin mutlaka görülmesi gerek. Ormanımızın her bir yerinde farklı bir güzellik oluşuyor, bu anı ölümsüzleştirmek için bulunmaz bir yer, herkesi bekliyoruz" dedi.

Mehmet Volkan Demirel ise "Aydıncık bu mevsimde gerçekten çok güzel görünüyor. Ormanların sonbaharda almış olduğu renk cümbüşü insanlara inanılmaz bir manzara sunuyor. Ağaçların sararması ve vadiden bakıldığında muhteşem bir manzara ile karşılaşıyoruz. İnsanlara gerçekten bir rahatlama hissi veriyor. Boş zamanlarda gelinip buranın tadının çıkarılacağı bir yer" şeklinde konuştu.

Yozgat ormanlarında renk cümbüşü havadan görüntülendi
Yozgat ormanlarında renk cümbüşü havadan görüntülendi
Yozgat ormanlarında renk cümbüşü havadan görüntülendi
Yozgat ormanlarında renk cümbüşü havadan görüntülendi

Kazankaya, Karadeniz, İlkbahar, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yozgat ormanlarında renk cümbüşü havadan görüntülendi - Son Dakika


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