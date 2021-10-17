Terliklerini almak isterken göle düşmüştü... 14 yaşındaki Meryem'in cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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Terliklerini almak isterken göle düşmüştü... 14 yaşındaki Meryem'in cansız bedenine ulaşıldı

YOZGAT - Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde Uzunlu baraj gölüne düşerek boğulan Meryem Dalbudak'ın cansız bedenine arama çalışmaları sonucunda ulaşıldı.

Boğazlıyan ilçesi Uzunlu baraj gölü çevresindeki mesire alanına aileleriyle gelen S.Ö.ve Meryem Dalbudak isimli iki kız çocuğu, baraj gölüne düşen terliklerini almaya çalışırken beton zeminden kayarak suya düştü. Çocuklardan S.Ö. amatör balıkçılar tarafından kurtarıldı. 14 yaşındaki Meryem Dalbudak'a yapılan arama çalışmaları sonucu ulaşılamadı. Bunun üzerine Ankara Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi'nden yardım istendi. Sabah saatlerinde arama çalışmalarına devam eden dalgıçlar, kıyıdan 5 metre uzaklıkta Meryem Dalbudak'ın cansız bedenine ulaşarak kıyıya çıkardı.

M.D'nin cansız bedeni otopsi için Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırıldı.