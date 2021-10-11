Son dakika haberleri... Husumetlisi tarafından bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika

Yozgat'ta husumetlisi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Yılmaz Kırdemir ile İ.İ, Meydan Yeri Sarraflar Caddesi'nde karşılaştı.

İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İ.İ'nin göğsünden bıçakladığı Yılmaz Kırdemir, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesinde kurtarılmadı.

Şüpheli İ.İ. ve kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen İ.Ö, polis ekiplerince Ankara'da yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki kişi de adliyeye sevk edildi.