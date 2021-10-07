Yozgat'ta İlim Yayma Gençlik Merkezi açılacak - Son Dakika

İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan, kuracakları gençlik merkezinin yakında hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

Nurdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Necip Fazıl Kısakürek Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlediği basın toplantısında, çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

İlim Yayma Cemiyeti'nin 1951 yılında kurulan bir dernek olduğunu belirten Nurdoğan, "Ülke genelinde 175 şubesi, 200'e yakın da yurdu var. Yozgat'ta da 130 kişilik bir yükseköğretim yurdumuz var. 4 odamızı pandemi nedeniyle izolasyon odası için ayırdık ve 115 kişi kapasiteye düşürdük. Şu anda kapasitemiz doldu." dedi.

Nurdoğan, kuracakları gençlik merkezinin yakın zamanda hizmete açılacağını ifade ederek, "Anne babalar çocuklarını cumartesi günleri buraya gönderebilecekler. Çocuklara kahvaltı verilecek ve öğleye kadar burada zaman geçirecekler, çeşitli sosyal faaliyetlere katılacaklar." diye konuştu.