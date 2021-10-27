Yozgat'ta jandarma ekipleri kadınları bilgilendiriyor - Son Dakika

Yozgat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Güçlü aile, güvenli gelecek" rojesi kapsamında kadınları bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Yozgat Halk Eğitim Merkezinde kursiyerlerle bir araya gelen jandarma ekipleri, ailenin önemi, aile içi şiddet, aile ilişkileri ve KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.
Kursiyerlerden 15 kadının cep telefonuna da KADES uygulaması yüklendı.
Proje kapsamında bugüne kadar 781'i kadın 1451 vatandaşa ulaşıldığı, 178 kadının telefonuna KADES uygulaması yüklendiği belirtildi.
Kaynak: AA
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