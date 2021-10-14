Yozgat'ta lise öğrencileri AFAD gönüllülük sistemi hakkından bilgilendiriliyor - Son Dakika

Yozgat'ta Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, liselerde öğrenciler gönüllülük sistemi hakkında bilgilendiriliyor.

Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi Afetlere Hazırlık Kulübü öğrencilerine verilen eğitimde konuşan İl AFAD Müdürü Halil İbrahim İbiş, liselerdeki sivil savunma kulüplerinin, afete hazırlık kulüplerine dönüştürüldüğünü söyledi.

AFAD gönüllülük yaşının 18'den 15'e indirildiğini belirten İbiş, "Liselerde 15 yaş üstü öğrencilerimiz 'Temel AFAD gönüllüsü' olarak adlandırılmaktadır. Öğrencilerimiz e-devlet üzerinden giriş yaparak gönüllü olabiliyor. Daha sonra da AFAD internet sitesi üzerinden eğitim alabiliyor." dedi.

Liselerde kulüp üyelerinin gönüllü olmalarını ve okuldan mezun olduktan sonra da gönüllüklerinin devam etmesini istediklerini dile getiren İbiş, "AFAD gönüllülük sistemi üzerinden alınan eğitimler ve afetlere hazırlık kulübü etkinlikleriyle, afetlere hazırlık bilincini daha da yaygınlaştırmak ve afetlere dirençliliği artırmayı hedefliyoruz. Yozgat'ta bütün liselerimizde bu çalışmaları yapmak ve gönüllü sayımızı artırmak istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından AFAD personeli Dursun Yılmaz, gönüllülük sistemi hakkında öğrencilere bilgi verdi.