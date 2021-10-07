Son dakika haberleri | YOZGAT'TA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ; SÜRÜCÜ ÖLDÜ, EŞİ YARALANDI

Son dakika haberi... YOZGAT'ta kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Hakkı Işık (66) öldü, eşi Sadegül Işık yaralandı.

YOZGAT'ta kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Hakkı Işık (66) öldü, eşi Sadegül Işık yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında E-88 karayolunun Sarıhacılı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Erzincan'dan İstanbul'a giden Hakkı Işık yönetimindeki 34 JHS 49 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Takla atarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan eşi Sadegül Işık yaralandı. Sadegül Işık, kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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