Yozgat'ta trafik kazası; 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada sürücü M. A. olay yerinde hayatını kaybederken, cenazesi olay yerine gelen ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza bugün sabah saat: 06.00 sıralarında Sorgun'a bağlı Karakaya Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çekerek ilçesi Kırkdilim köyünden Yozgat'a gitmekte olan 55 yaşındaki M. A. idaresindeki 66 FL 462 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu yol kenarındaki levhalara çarpıp ardından takla attı.

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