YSK Başkanı Akkaya, Özbekistan'da Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Nizamhocayev'le görüştü - Son Dakika

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya 24 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini izlemek üzere geldiği Özbekistan'da, Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Zeyniddin Nizamhocayev ile bir araya geldi.

Özbekistan Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, Akkaya ve YSK üyesi Kürşat Hamurcu'dan oluşan Türkiye gözlemci heyetinin, cumhurbaşkanlığı seçimlerini izlemek üzere geldiği Taşkent'te Nizamhocayev ile görüştüğü bildirildi.

Görüşmede Nizamhocayev, Özbekistan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ve seçim sistemiyle ilgili Türk heyetine bilgi vererek, seçimin ülke anayasası ve yasalarına uygun olarak açık ve şeffaf yapılacağını belirtti.

Akkaya da, Özbekistan'da ulusal seçim mevzuatının geliştirilmesine yönelik devam eden reformlara övgüde bulundu ve Özbek tarafına seçimlerin düzenlenmesinde başarılar diledi. Akkaya, seçimlerin Özbekistan'a ve Özbek halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hamurcu da seçimleri gözlemlemek için davet edilmelerinden dolayı Özbek tarafına teşekkür etti ve Türklerin "ata yurdu" olarak bildiği Özbekistan'da gözlemci olmanın kendilerini onurlandırdığını ifade etti.