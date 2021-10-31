YTB'den Türkiye'den Almanya'ya göçün 60. yılına özel "Gurbet" şarkısı - Son Dakika

YTB'den Türkiye'den Almanya'ya göçün 60. yılına özel "Gurbet" şarkısı

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), iş gücü anlaşması kapsamında Türkiye'den Almanya'ya göçün 60. yılı dolayısıyla sanatçı Özdemir Erdoğan'ın "Gurbet" şarkısını yeniden yorumladı.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), iş gücü anlaşması kapsamında Türkiye'den Almanya'ya göçün 60. yılı dolayısıyla sanatçı Özdemir Erdoğan'ın "Gurbet" şarkısını yeniden yorumladı. YTB Başkanı Abdullah Eren, Twitter hesabından Türkiye'den Almanya'ya göçün 60. yılına özel hazırlanan etkinlikler kapsamında Özdemir Erdoğan'ın "Gurbet" şarkısının yeniden yorumlanan haline ilişkin paylaşımda bulundu. "60 Yılın Hatırına Söyle Almanya" etiketiyle paylaşım yapan Eren, "Gurbeti bir de böyle dinleyin. Türk ve Alman sanatçılar buluştu. Almanya'daki 60 yıllık Türk varlığı için birlikte söyledi." ifadesini kullandı. Söz konusu şarkı, video paylaşım sitesi Youtube'da "Söyle Almanya" kanalında yayımlandı. Öte yandan şarkıya, "https://www.youtube.com/watch'v=Hg6VLYphZ_8" linkinden de ulaşılabiliyor.

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