Yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandı - Son Dakika

Tokat'ın Başçiftlik , Niksar ve Almus ilçelerinde hava sıcaklıkları eksi derecelere düştü. Başçiftlik ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte yaylalar beyaza büründü. Yeni yaylada kar yağışı sonrasında ortaya çıkan manzaralar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Almus ilçesinde de yayla yolları beyaz örtü ile kaplandı.

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