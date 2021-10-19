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Yüksekova'da 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Yüksekova'da 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi

19.10.2021 23:59
Yüksekova'da 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 19.10.2021 günü Yüksekova ilçesinde yapılan çalışmalarda; 1 şahıstan 2200 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Metamfetamin, Uyuşturucu, Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yüksekova'da 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüksekova'da 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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