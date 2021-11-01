Yüksekova'da, 66 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Yüksekova'da, 66 kilo eroin ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 66 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 66 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova ilçesi kırsalında uyuşturucu bulunduğu ihbarı aldı. Ekipler, ihbar üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda arazide yapılan arama-tarama faaliyetinde 66 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Polis, uyuşturucu maddelerinin bulunduğu paketleri araçtan atarak kaçan şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.



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