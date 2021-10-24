Yüksekova'da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından Yüksekova ilçesinde yapılan operasyonda 1 adet Bixi makineli tüfek, 5 adet AK-47 Kalaşnikof tüfeği, 1 adet Mavzer, 1 adet Doçka silahı gövdesi, 69 adet el bombası, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
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