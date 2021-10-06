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Yüksekova'da terör örgütü yandaşlarınca yakılan dersliklerin yerine daha fazlası yapıldı - Son Dakika

Yüksekova'da terör örgütü yandaşlarınca yakılan dersliklerin yerine daha fazlası yapıldı

06.10.2021 11:10
Yüksekova'da terör örgütü yandaşlarınca yakılan dersliklerin yerine daha fazlası yapıldı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 6-7 Ekim olayları ve çukur eylemlerinde yakılan okulların yerine yenileri inşa edilerek eğitime kazandırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 6-7 Ekim olayları ve çukur eylemlerinde yakılan okulların yerine yenileri inşa edilerek eğitime kazandırıldı.

HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısının ardından 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirilen olaylarda terör örgütü PKK yandaşlarınca en çok tahribata uğratılan yerlerden biri de Yüksekova oldu.

Sokaklarda ateş yakan, barikat kuran terör örgütü yandaşlarının saldırıları sonucu ilçede 14 okul ile kamu binaları, spor salonu ve gençlik merkezi zarar gördü.

İlçe merkezinde 2016'da yaşanan çukur eylemlerinde de büyük yıkıma neden olan teröristler, 11 okulu kullanılamaz hale getirdi. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde huzurun sağlandığı ilçede, ateşe verilen eğitim yuvaları ve kamu kurumları, devletin yatırımları sayesinde yenilendi.

Olaylar sırasında zarar gören 14 okulu onaran, 11 okulu yeniden inşa ederek öğrencilerin hizmetine sunan Milli Eğitim Bakanlığı, 16 yeni okulu da yatırım programına alarak yıkılan 168 dersliğe karşılık 360 dersliği ilçeye kazandırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Yeni Mahalle'de 10 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen ve içinde yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, 2 halı saha ile 2 basketbol sahası bulunan spor kompleksinin de gelecek yıl mayıs ayında açılması planlanıyor.

"Eğitim seferberliği başlattık"

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cumali Kaya, AA muhabirine, 6-7 Ekim 2014'teki olaylar sırasında ilçedeki 14 okulun kundaklanarak tahrip edildiğini söyledi.

O dönemde okulları hızlıca onararak eğitim öğretime hazır hale getirdiklerini anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Bu süreçte öğrencilerimiz psikolojik olarak çok etkilendi. Sonrasında yaptığımız çalışmalarla bu tahribatı gidermeye çalıştık. İlçemizde adeta eğitim seferberliği başlatarak okullarımızı onarıp eksiklerimizi tamamladık ve eğitime kazandırdık. Öğrencilerimiz kısa süre sonra eğitimlerine devam etti. 13 Mart-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında ilçemizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu süreçte 11 okulumuz yıkılmıştı. Yıkılan okullarımızdaki derslik sayısı 168'di. Bu okulların yerine 16 okul yapılarak derslik sayısı 360'a yükseltildi. Evleri zarar gören vatandaşlar için inşa edilen TOKİ konutlarının bulunduğu yerlerdeki okul ihtiyacımız giderildi. Okullarımız inşaatlarının tamamlanmasıyla eğitim öğretime kazandırıldı."

Gençlik merkezi öğrencilerin ikinci yuvası oldu

Saldırılar sırasında yağmalanan spor salonunun yerine de Gençlik ve Spor Bakanlığınca iki katlı gençlik merkezi inşa edildi.

İdare bölümü, spor salonu, müzik ve oyun odaları, soyunma kabinlerinin yanı sıra 4 derslik, kütüphane, kafeterya ve misafir salonundan oluşan merkeze gelen yüzlerce genç, bu sayede sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma imkanı buldu.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Enbiya Demir, merkezde spor faaliyetleri, kütüphane, kitap kafe gibi birçok imkanın olduğunu ve bu sayede gençlerin güzel zaman geçirebilecekleri mekana kavuştuğunu belirtti.

Boş zamanlarını merkezde değerlendirdiğini vurgulayan Demir, "Yaptığımız aktiviteler bize moral kaynağı oluyor. Buradaki imkanlar ne kadar fazla olursa huzur seviyesi de o kadar artar. Bu sene girdiğim üniversite sınavına gençlik merkezinde hazırlandım. Alanımda Hakkari il birincisi oldum. Bu başarıyı elde etmemde buranın payı çok yüksek. Huzurun tesis edilmesiyle gençler olarak geleceğe daha umutla bakabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Ömer Demir ise gençlik merkezi açıldıktan sonra arkadaşlarıyla birçok etkinliğe katılma ve güzel vakit geçirme imkanı bulduklarını dile getirdi.

Okuldan sonra merkeze geldiğini ifade eden Demir, "Hocalarımız sayesinde çok güzel işler çıkarıyoruz. Badminton ile ilgileniyorum. Diğer arkadaşlarım da gitar, güreş, basketbol, müzik, tekvando gibi alanlarla ilgileniyor. Çok güzel bir ortam oluştu. Allah devletimizden razı olsun. Bize böyle imkanlar sunan herkese teşekkür ederim." dedi.

Yüksekova, Hisarcık, Terör, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yüksekova'da terör örgütü yandaşlarınca yakılan dersliklerin yerine daha fazlası yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüksekova'da terör örgütü yandaşlarınca yakılan dersliklerin yerine daha fazlası yapıldı - Son Dakika
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