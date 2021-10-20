Yüksekova'nın Cilo Dağları beyaza büründü - Son Dakika

Yüksekova'nın Cilo Dağları beyaza büründü
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin çevresini saran Cilo Dağları, mevsiminin ilk karının yağmasıyla beyaza büründü.
İlçede son günlerde başlayan soğuk hava ve ardından gelen yağışlar, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte Cilo Dağlarının yüksek kesimleri beyaza bürünürken, ilçe genelinde sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüşler meydana geldi.
Kaynak: İHA
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