Yüksekova'nın Cilo Dağları beyaza büründü - Son Dakika

İlçede son günlerde başlayan soğuk hava ve ardından gelen yağışlar, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte Cilo Dağlarının yüksek kesimleri beyaza bürünürken, ilçe genelinde sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüşler meydana geldi.

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