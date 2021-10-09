Yumrukların havada uçuştuğu kavga kameralara yansıdı - Son Dakika

Karabük'te, iddiaya göre küfür yüzünden kamyon garajında akrabalar arasında çıkan ve tabancanın kullanıldığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, kamyon garajında meydana geldi. İddiaya göre, Rahman A. (36) ve Burak A. (29) kardeşler, babaları otomobille daha önce küfür yüzünden tartışma yaşadıkları akrabalarının bulunduğu kamyon garajına geldi. Otomobilden inen kardeşler, 3 kişiyle tartışması sonrası kavgaya tutuştu. Kardeşlerin babaları Mehmet A., ise kavgaya gelen 4 kişiyi belinden çıkardığı tabanca ile yere doğru ateş ederek durdurmaya çalıştı. Kardeşler ile 7 kişi arasında devam eden yumruklu kavga bir süre sonra kendiliğinden sona erdi. Kardeşler, babalarıyla birlikte, geldikleri otomobile binip olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Bir adet mermi kovanı bulundu. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Mehmet A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK