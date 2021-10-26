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YUMUKTEPE'NİN AÇIK HAVA MÜZESİ OLMASI İÇİN ONAY ÇIKTI - Son Dakika

YUMUKTEPE'NİN AÇIK HAVA MÜZESİ OLMASI İÇİN ONAY ÇIKTI

26.10.2021 11:15
YUMUKTEPE'NİN AÇIK HAVA MÜZESİ OLMASI İÇİN ONAY ÇIKTI

MERSİN'de geçmişi 9 bin yıl öncesine dayanan Yumuktepe Höyüğü'nü açık hava müzesine dönüştürecek proje için Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan onay çıktı.

MERSİN'de geçmişi 9 bin yıl öncesine dayanan Yumuktepe Höyüğü'nü açık hava müzesine dönüştürecek proje için Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan onay çıktı. Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Isabella Caneva, Verilen onayla buranın önemi daha da arttı. Vatandaşlar, tarihe tanıklık edebilecek dedi.

Mersin Üniversitesi'nin projesiyle Toroslar ilçesindeki Yumuktepe Höyüğü'nde, bu yıl 2 ayrı noktada kazı çalışmaları yapıldı. Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Isabella Caneva başkanlığındaki 25 kişilik ekiple 2,5 ay süren çalışmalarla yapılan kazılarda sona gelindi. Geçmişi 9 bin yıl öncesine dayanan höyükte Neolitik, Kalkolitik, Tunç ve Bizans dönemi katmanlarında özenle çalışılıyor. Ekim ayı sonunda bitecek olan kazılar bu yıl ilk kez höyüğün doğu kısmında yoğunlaştı.

AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAK

Mersin Üniversitesi tarafından açık hava müzesi projesi altyapı çalışmaları da başladı. Höyüğü vatandaşların ziyaretine açacak proje için Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan onay çıktı. Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan kazı başkanı Prof. Dr. Isabella Caneva, Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan onay çıktığını ve projeden memnun olduğunu ifade ederek, Mersin Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İpek Durukan tarafından hazırlanan bir proje. Tepenin yuvarlak şekli kalacak, koruma amaçlı kabuk şeklinde üzeri kapatılacak. Yumuktepe çok önemli bir tarihi mekan. Kazılar bitiyor. Verilen onayla birlikte artık buranın önemi daha da arttı. Vatandaşlar buraya gelerek tarihe tanıklık edebilecek diye konuştu.

'HER KATMAN FARKLI BİR DÖNEM'

Höyükte her katmanın farklı bir döneme işaret ettiğini belirten Caneva, şunları söyledi Yumuktepe, çok önemli bir yerleşim alanı. Höyüğün özelliği, kesintisiz yerleşim alanı olması. Milattan önce 7 binde başlıyor ve Ortaçağ'a 14'üncü yüzyıla kadar devam ediyor. Bu çok özel bir durum. Birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış. Katman katman farklı tarihlere ait duvarlar ortaya çıkıyor.

YUMUKTEPE'NİN AÇIK HAVA MÜZESİ OLMASI İÇİN ONAY ÇIKTI
YUMUKTEPE'NİN AÇIK HAVA MÜZESİ OLMASI İÇİN ONAY ÇIKTI
YUMUKTEPE'NİN AÇIK HAVA MÜZESİ OLMASI İÇİN ONAY ÇIKTI
YUMUKTEPE'NİN AÇIK HAVA MÜZESİ OLMASI İÇİN ONAY ÇIKTI
YUMUKTEPE'NİN AÇIK HAVA MÜZESİ OLMASI İÇİN ONAY ÇIKTI
YUMUKTEPE'NİN AÇIK HAVA MÜZESİ OLMASI İÇİN ONAY ÇIKTI
YUMUKTEPE'NİN AÇIK HAVA MÜZESİ OLMASI İÇİN ONAY ÇIKTI

Mersin Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Yumuktepe, Lecce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YUMUKTEPE'NİN AÇIK HAVA MÜZESİ OLMASI İÇİN ONAY ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: YUMUKTEPE'NİN AÇIK HAVA MÜZESİ OLMASI İÇİN ONAY ÇIKTI - Son Dakika
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