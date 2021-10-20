YUMURTA, ÇOCUKLARIN KAHVALTISINDA 'OLMAZSA OLMAZ' - Son Dakika

UZMANLAR pandemi nedeniyle 1,5 yıldır okullarından ayrı kalan çocukların sınıflarına dönmesiyle birlikte hastalıktan korunmak için güçlü bağışıklık sisteminin önemini vurgularken, kahvaltının önemine dikkat çekiyor. Anne sütünden sonra en kaliteli protein olan yumurtayı kahvaltının 'olmazsa olmaz'ı olarak tanımlayan uzmanlar, çocukların her sabah mutlaka bir yumurta yemeleri gerektiğini vurguluyor.

MedicalPark Antalya Hastane Kompleksi'nden Diyet ve Beslenme Uzmanı Nafikar Başkan, uzun bir aradan sonra okullarına dönen çocukların bağışıklık sistemlerinin güçlü tutulması gerektiğini belirtti. Halen etkisini sürdüren Covid 19 salgınına karşı çocukların bağışıklık sistemlerinin güçlü olabilmesi için kahvaltının önemini vurgulayan Başkan, yapılan araştırmalarda kahvaltısız güne başlamanın, okul çağı çocuklarında fiziksel ve zihinsel aktivite düşüklüğüyle birlikte başarısızlığa yol açtığının görüldüğünü hatırlattı.

ÇOCUKLAR HER SABAH 1 YUMURTA YEMELİ

Kahvaltıda peynir, yumurta gibi süt ve süt ürünlerinin çok önemli olduğunu belirten Başkan, "Bunlar çok iyi protein kaynaklarıdır. Özellikle yumurta, anne sütünden sonra en kaliteli proteindir" dedi. İçerisinde A, B5, B12, B2, B6, D, E ve K vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, çinko, fosfor, selenyum ve folat bulunan yumurtanın çocukların gün içinde daha aktif olmalarına ve performanslarını daha iyi göstermelerini sağladığına dikkat çeken Başkan, içeriğindeki suda eriyen ve B vitamini kompleksiyle gruplandırılarak B4 vitamini olarak da adlandırılan kolinin ise beyin gelişiminde önemli rol oynadığını kaydetti.

Her sabah mutlaka bir yumurta tüketilmesi gerektiğini söyleyen Başkan, yumurtanın, anne sütünden sonra en kaliteli protein olmasının nedenini, protein içeriğindeki temel aminoasit olarak açıklarken, yine içeriğindeki E vitamininin ise antioksidan özelliğine dikkat çekti. Başkan, "Ayrıca yumurta, içeriğinde bulunan A vitamininden dolayı da cilt, saç ve sağlığı için de önemlidir" dedi.

YUMURTA SEVMEYEN ÇOCUKLAR İÇİN

Yumurtayı, kahvaltının 'olmazsa olmaz'ı şeklinde tanımlayan Başkan, bazı çocukların yumurtayı çok sevmediğine dikkati çekerek, "Eğer çocuklar haşlanmış yumurtayı sevmiyorsa, yumurta krep gibi çocukların sevdiği hale dönüştürülebilir. Görsel olarak yeşilliklerle süslenerek çocukların seveceği hale getirilebilir" dedi.

MEVSİM YEŞİLLİKLERİ ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINDAN KORUR

Salatalık, maydonoz gibi mevsim yeşilliklerinin de kahvaltıda önemli olduğunu kaydeden Nafikar Başkan, özellikle soğuk kış aylarında bolca tüketilmesi gerektiğini söyledi. Mevsim yeşilliklerinin çok iyi vitamin ve mineral deposu olduğunu hatırlatan Başkan, "Kış aylarında çocukların bağışıklıkları ve vücut dirençleri düştüğü için bunlar tüketildiğinde üst solunum yolu enfeksiyonlarından korur. Eğer çocuk bunları sevmiyorsa, onların dikkatini çekecek şekilde yeşilliklerden eğlenceli tabaklar hazırlanabilir."

KAHVALTIYI SİMİT YA DA POĞAÇA İLE GEÇİRTİRMEMELİ

Kahvaltının simit poğaca ile geçiştirilmesinin en çok yapılan hatalardan biri olduğunu sözlerine ekleyen Başkan, "Çünkü simit ya da poğaça beyaz undan yapılıyor. Beyaz undan yapılan ekmek ise boş kaloridir. Tam buğday unundan yapılan ekmekten alınan B ve E vitamini beyaz ekmekten alınmaz. Bunun için tam buğday ya da çavdar ekmeği içine peynir, marul, domates konularak bir sandviç hazırlanabilir. ya da tost yapılabilir" dedi.

CEVİZ, OMEGA 3 KAYNAĞI

Kahvaltıda balın bir bardak süt içine konularak tüketilmesinin de faydalı olduğunu anlatan Başkan, ayrıca içindeki Omega 3 sayesinde çocuğun beyin gelişimine olumlu katkı sağlayan ceviz ile badem ya da fındık tüketilmesinin de enerji kaynağı olabileceğini söyledi.

Bütün gününü okulda geçiren çocukların ara öğünlerde de içeriğinde yüksek tuz ve koruyucu madde bulunan paketli gıdalardan uzak durması gerektiğini ifade eden Başkan, ara öğünler için çocuğun yanına bir sandviç ile süt, ayran ya da bir porsiyon taze meyve konulmasının sağlıklı bir beslenme şekli olduğuna dikkat çekti.