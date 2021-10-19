Yumurtalık'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yumurtalık Muhtarlar Derneği Başkanı Duran Çay, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Çay ve beraberindekiler, Kaymakam Hasan Hüseyin Vural'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Vural, muhtarlığın sevgi ve fedakarlık isteyen bir görev olduğunu ve muhtarların vatandaşların talebini ilgili birimlere iletmekte köprü vazifesi gördüğünü söyledi.???????