Yunak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları - Son Dakika

Etkinliğe Kaymakam İbrahim İşleyen'nin yanı sıra Belediye Başkanı Ali Konak , Başkan Yardımcıları Bekir Coşkun , Hacı Erşan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, daire ve kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören, Cumhuriyet Yürüyüşü ile devam etti.

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