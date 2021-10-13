Yunak'ta kamu çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika

Konya'nın Yunak ilçesinde "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında kamu çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verildi.

Yunak Belediye Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen eğitimde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde görevli arama kurtarma teknisyeni Serdar Gencer, sunum yaptı.

Gencer, sunumunda bölgede yaşanabilecek afetlerle ilgili bilgilendirmede bulunarak, doğru davranış şekilleri, tedbirler ve afet sonrası yapılması gerekenler aktarıldı.

Eğitimde afetlerde bilinçli toplum oluşturmanın amaçlandığını kaydeden Gencer, Yunak'ta da bu amaçla etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.