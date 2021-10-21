Yunak'ta Mevlid-i Nebi programı düzenlendi - Son Dakika

Konya'nın Yunak ilçesinde Orhan Erdem İmam Hatip Ortaokulu tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Okulun Konferans Salonu'nda İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Orhan Erdem İmam Hatip Okulu Müdürü Mehmet Ali Yağlıoğlu, peygamberi anmak değil, anlamak ve onun izinden gitmek için her zaman peygamberin konuşulması gerektiğini vurguladı.

Yağlıoğlu, amaçlarının sadece bir doğumu kutlamak olmadığını belirterek, "Bizlere düşen tam manasıyla bir vefa peygamberi olan Efendimiz'i gereği şekilde anmak, anlamak ve O'nun örnek hayatını kendi hayatımıza yansıtarak, O'na vefa göstermek ve kendisine layık bir ümmet olma gayesini taşımaktır." dedi.

Programda, öğrenciler tarafından okunan şiirler ve oratoryo gösterileri büyük beğeni topladı. Programda, okulun ilahi korosu tarafından ilahiler söylendi.

Program sonunda katılımcılara gül suyu ve lokum ikram edildi. Programa, Yunak Müftüsü Sadık Aydoğan, daire ve kurum amirleri ile okul yöneticileri katıldı.