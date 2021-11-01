YUNAN ADALARINA KAÇMAYA ÇALIŞAN FETÖ ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI - Son Dakika

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan ve yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı.

İzmir Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ve MİT Başkanlığı'nın ortaklaşa çalışmasında, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle aranan ve aralarında meslekten ihraç edilen eski doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu 6 kişinin, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye hazırlandıkları belirlendi. Dün akşam saatlerinde Pananos sahiline gelen Y.Y., S.K., S.A., H.B., H.K.Y. ve M.A., bölgede konuşlanan ekipler tarafından gözaltına alındı. Jandarmaya götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.