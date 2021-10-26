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Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı modernize edilecek - Son Dakika

Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı modernize edilecek

26.10.2021 17:08

Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı modernize edilecek.

Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı modernize edilecek. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık "Pazarkule Gümrük Kapısı önünde Edirne İl Özel İdaresine ait alanın Ticaret Bakanlığına devri" gündemiyle olağanüstü toplanan İl Genel Meclisinde yaptığı konuşmada, Avrupa'ya açılan sınır kapılarından çok büyük lojistik ve yolcu trafiğinin yönetildiğini söyledi.

Sınır kapılarının hacminden bahseden Kınık, daha önce modernize edilen Kapıkule ve Hamzabeyli'nin iş hacmine Bulgaristan sınır kapılarının aynı oranda cevap veremediğinin altını çizdi.

Yunanistan sınır kapılarının da küçük olması nedeniyle Türkiye'deki akışa cevap vermekte zorlandığını vurgulayan Kınık, şehre yakın olması nedeniyle Pazarkule Sınır Kapısı'nın çok önemli olduğunu belirtti.

Kasım başında Pazarkule'nin modernizasyonu ile ilgili ihale yapılacağını ifade eden Kınık, "Malumunuz 2013 yılında oradaki arazilerin tahsisi yapılmış ama öncelik sırası alamamış ancak bu yıl ilimizdeki bütün yöneticilerimizin, sayın valimizin, belediye başkanımızın, meclisimizin destekleriyle bakanımızın talimatıyla orayla ilgili bir tasarrufta bulunulacak." ifadelerini kullandı.

Kınık, modernize çalışmalarını gelecek yıl ağustosta bitirilmesinin planlandığı söyledi.

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yusuf Güler de Kapıkule'deki yoğunluğun Pazarkule'ye taşınacağını belirterek, Pazarkule'nin modernize haliyle daha güzel bir yapıya kavuşacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada Pazarkule Gümrük Kapısı önünde Edirne İl Özel İdaresine ait alanın Ticaret Bakanlığına devri oy birliğiyle kabul edildi.

Meclisin ardından CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş ve CHP Sözcüsü Şenol Kılıç ile partinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Pekcanlı, burada yaptığı konuşmada son zamanlarda İl Genel Meclisinin anlık gelen gündem maddelerinin oylanmasının istenir hale getirildiğini ileri sürdü.

Alan tahsisinin yapılmadan ihale takvimin açıklandığını belirten Pekcanlı, "Peki biz ret oyu kullansaydık, 'CHP'liler Edirne'deki yatırımlara engel oluyorlar diyeceklerdi.' Biz siyasi parti ayırmadan Meclisin bir iradesinin olduğuna inanan insanlarız. Hiçbir zaman da Edirne'nin menfaatleri için hiçbir karara 'hayır' demedik" dedi.

Karaağaç Sınır Kapısı, Yunanistan, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı modernize edilecek - Son Dakika


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