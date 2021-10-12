Yunanistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Girit Adası'nda yerel saatle 12.24'te 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Merkez üssü Kandiye'nin 124 kilometre güneydoğusu olan depremin yerin 8,7 kilometre derinliğinde kaydedildiği ifade edildi. Depremin ardından 3.5 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldiği belirtildi.

Deprem nedeniyle bazı bölgelerde hasar meydana geldiği öğrenilirken, can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

27 Eylül'de Girit Adası'nda meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştı.

(Alexandros Gasteratos/İHA)