Yunanistan'da yakılan 2022 Kış Olimpiyatları meşalesi Pekin'e ulaştı - Son Dakika

Pekin, daha önce 2008'de Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmıştı.

Çin'in ilk kez ev sahipliği yapacağı Kış Olimpiyatları, gelecek yıl 4-20 Şubat'ta düzenlenecek.

Olimpiyat meşalesi için gün içinde, "Kuş Yuvası" adı verilen Ulusal Stadyum yakınındaki Pekin Olimpiyat Kulesi'nde karşılama töreni gerçekleştirilecek.

Çin haber ajansı Şinhua'nın haberine göre, meşaleyi taşımak üzere Atina 'dan yola çıkan uçak sabah saatlerinde Pekin'e indi.

Yunanistan 'da düzenlenen törenle yakılan 2022 Kış Olimpiyatları meşalesi, organizasyonun yapılacağı Çin'in başkenti Pekin 'e ulaştırıldı.

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