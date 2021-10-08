Yunus Emre Enstitüsü, Bosna Hersekli Türkçe öğretmenlerine hizmet içi eğitim programı düzenliyor - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Bosna Hersek'in Mostar kentinde ülkedeki Türkçe öğretmenlerine yönelik düzenlenen 15. Hizmet İçi Eğitim Programı başladı.

Mostar Pedagoji Kurumu iş birliğinde 10 Ekim'e kadar devam edecek program kapsamında Türkiye'den gelen uzmanlar eğitim alanındaki son gelişmeler ve yeni yaklaşımları Bosna Hersekli öğretmenlere iletecek, aynı zamanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla gelişen teknoloji tabanlı öğretim üzerine seminerler verilecek.

Programın açılışına katılan Hersek Neretva Kantonu Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Rasid Hadzovic, Türkçe öğretiminin son derece önemli olduğunu ifade ederek, Türkçeyi seçen öğrencilerin iki ülke arasındaki dostluk köprüsünü güçlendirdiğini söyledi.

YEE Mütevelli Heyeti Üyesi Emel Topçu da iki ülke arasındaki dostluk köprülerinin YEE'nin faaliyetleriyle güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mostar YEE Müdürü Yunus Dilber ise Tercihim Türkçe projesi çerçevesinde gerçekleşen programda Türk dili ve kültürünün de anlatılacağını belirtti.

Mostar Başkonsolosu Yaşar Ergün, Tercihim Türkçe projesiyle iki ülke arasındaki bağların güçlendiğine işaret ederek, projenin Türk kurum ve kuruluşları tarafından desteklendiğini kaydetti.

Program kapsamında, 4 temel dil becerisinin geliştirilmesi ve gelecek yıllarda Türkçe öğretimiyle ilgili yapılabilecek çalışmalar üzerine sunumlar ve görüş alışverişlerinde bulunulacak. Program içerisinde daha küçük yaşlardaki çocuklara oyunlar yoluyla Türkçe öğretimi, yabancılara Türkçe öğretiminde standart soru hazırlama ve YEE dijital materyallerinin Türkçe öğretiminde kullanılması gibi konu başlıklarında eğitimler verilecek.

Eğitim programı 10 Ekim'de katılım belgelerinin takdimiyle son bulacak.