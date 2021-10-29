Yunus Emre Enstitüsü, Lübnan'daki Uluslar Günü Festivali'nde stant açtı - Son Dakika

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen "Uluslar Günü Festivali"ne Türkiye'den Yunus Emre Enstitüsü katıldı.

Lübnan Dışişleri ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Beyrut'un merkezinde çeşitli ülkelerin geleneksel mutfak ve simgelerinin tanıtıldığı Uluslar Günü Festivali düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü, festivale ebru sanatı, Türk kahvesi, Türk lokumu ve çayının yer aldığı bir stantla katılım gösterdi.

Ebru sanatının icra edildiği Türk standına, Lübnan vatandaşları başta olmak üzere festivale katılan diğer ülkelerin temsilcileri de yoğun ilgi gösterdi.

Türk lokumu ve kahvenin de ziyaretçilere ikram edildiği festivalde, Yunus Emre Enstitüsüne ait Türkçe öğrenim kitapları da sergilendi.

Yunus Emre Enstitüsüne ait standı ziyaret eden Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Beyrut'taki Yunus Emre Enstitüsü vesilesiyle 2 yıldır salgın nedeniyle yapılamayan Uluslar Günü Festivali'ne katılım sağlıyoruz." dedi.

Festivale dünyanın birçok ülkesinden katılım gerçekleştiğini belirten Ulusoy, Türkiye olarak festivalde yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Beyrut'ta her yıl 29 Ekim'de yapılan festival, 2019 yılında ülke genelinde patlak veren gösteriler, 2020'de ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilememişti.