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Yunus Emre ölümünün 700. yılında Hakkari'de düzenlenen konserle anıldı - Son Dakika

Yunus Emre ölümünün 700. yılında Hakkari'de düzenlenen konserle anıldı

16.10.2021 00:13

Türk Tarih Kurumu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 700'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle büyük Türk şairi ve mutasavvıf Yunus Emre'nin eserlerinden oluşan konser düzenledi.

Türk Tarih Kurumu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 700'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle büyük Türk şairi ve mutasavvıf Yunus Emre'nin eserlerinden oluşan konser düzenledi.

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yunus Emre'den İlahiler" konserinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, burada yaptığı konuşmada, savaşların insanlık adına birçok kayba neden olduğunu söyledi.

Yunus Emre'nin mesajlarının insanlığın ölmemesi için önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Çetin, "İnsanlar paylaştıkça mutlu olabilir. Yunus Emre bize bunu söylüyor. Yunus Emre'nin bir şiirinden hepimiz bir şeyler alıyoruz. Bizim bir tarafımıza dokunuyor. Manevi dünyamızı zenginleştiren ilahilerdir." dedi.

Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Resul Özdemir de Yunus Emre'nin sadece halk şairi olmadığını, divan şiirine de esin kaynağı olduğunu anlatarak "Eserleri kuşaktan kuşağa aktarılmış şiirleri dilden dile söylenmiş. Bu sebeple de vefatının üzerinden yedi asır geçmesine rağmen gönlümüzden hiçbir zaman silinmemiştir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sanatçı Mehmet Kemiksiz, Yunus Emre'nin eserlerini seslendirdi, ilahi okudu.

Programa Türk Tarih Kurumu Bilim üyeleri Prof. Dr. Yunus Koç, Fatma Gül Demirel ve Hasan Yılmaz Yaşar, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yunus Emre ölümünün 700. yılında Hakkari'de düzenlenen konserle anıldı
Yunus Emre ölümünün 700. yılında Hakkari'de düzenlenen konserle anıldı
Yunus Emre ölümünün 700. yılında Hakkari'de düzenlenen konserle anıldı
Yunus Emre ölümünün 700. yılında Hakkari'de düzenlenen konserle anıldı

Türk Tarih Kurumu, Yunus Emre, Hakkari, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunus Emre ölümünün 700. yılında Hakkari'de düzenlenen konserle anıldı - Son Dakika


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