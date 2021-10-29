Yüreği yanık abladan HDP'ye: "HDP ikiyüzlüdür, suçludur" - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 788'inci gününde de devam ediyor. Kardeşi Süleyman Çetinkaya için eylemde olan abla Zekiye Bozdağ, "HDP'liler benim kardeşimi kandırdılar, ikiyüzlüdür. HDP suçludur, kapatıp kaçtılar, suçlu olmasalardı kaçmazlardı" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 788'inci gününde de sürüyor. Evlat nöbetindeki aileler çocuklarının fotoğrafıyla HDP il binası önünde kurdukları çadırda bekleyişini sürdürürken, Diyarbakır'da kardeşi Süleyman Çetinkaya için eylemde olan abla Zekiye Bozdağ, kardeşine seslenerek 'teslim ol' çağrısı yaptı. Bozdağ, "Kardeşim Süleyman Çetinkaya için burada bekliyorum. Benim kardeşim 2019 Ağustos ayında HDP'liler tarafından kandırılarak dağa gönderildi. 2 buçuk yıldır HDP kapısının önünde bekliyoruz. Kardeşimi almayana kadar ben gitmiyorum. Ben burada kardeşime sesleniyorum. Süleyman, eğer sen beni görüyorsan, sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Orası senin yerin değil, seni kandırdılar, seni gönderdiler. Sen de biliyorsun, gel teslim ol. Devlet sana bir şey yapmaz, devlet sana sahip çıkacak, gel, devlete teslim ol. HDP'liler benim kardeşimi kandırdılar, ikiyüzlüdür. HDP suçludur, kapatıp kaçtılar, suçlu olmasalardı kaçmazlardı" dedi.

(Murat Başal/İHA)