Yüreğir Belediyesinden çölyak hastalarına gıda desteği - Son Dakika

Yüreğir Belediyesince çölyak hastalarına glütensiz gıda paketi desteğinde bulunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, glütensiz gıdalar tüketmek zorunda olan ve ürünleri almakta güçlük çeken çölyak hastalarına belediye ekiplerince gıda paketi ulaştırıldı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in talimatıyla, Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ilçede tespit ettiği 60 aileye gıda destek paketleri gönderdi.

Hasta ve hasta yakınları kendilerine verdiği destekten dolayı Başkan Kocaispir'e teşekkür etti.